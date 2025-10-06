Фестиваль рисунков для детей участников СВО прошел в Лосино-Петровском

Организовали фестиваль отделение Ассоциации ветеранов СВО в Лосино-Петровском, Центр поддержки участников СВО и их семей «Мы рядом» при содействии администрации округа. Мероприятие провели в структурном подразделении Детской школы искусств имени Игоря Обликина в поселке Свердловский.

Руководитель Ассоциации ветеранов СВО в Лосино-Петровском Алексей Трегубов поприветствовал участников. Вместе с членами Ассоциации Залимом Цаговым и Александром Полуниным он провел для ребят урок мужества.

«Необходимо привлекать сыновей и дочерей наших бойцов к участию в различных культурных активностях для развития их творческого потенциала, расширения кругозора, чтобы детям легче было ждать возвращения и помнить о героических подвигах своих отцов», — отметил Алексей Трегубов.

Под руководством наставников ребята нарисовали портреты своих героев-отцов. В конце мероприятия участников угостили чаем. Все вместе они обсудили подвиги родных в зоне специальной военной операции.

«Наша задача — поддерживать детей героев и помогать вернувшимся бойцам адаптироваться к мирной жизни. Будем и дальше способствовать таким инициативам», — сказал глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав.