Фестиваль «Песни Боевого братства» прошел в Егорьевске

Егорьевск наполнился звуками песен, воспевающих мужество и героизм солдатской дружбы. В стенах Шувойского клуба прошел уже традиционный, двадцать второй ежегодный открытый зональный фестиваль «Песни боевого братства».

Событие объединило сразу несколько памятных дат: юбилейное празднование 80-летия Великой Победы, День защитника Отечества и 25-летний юбилей местного отделения общественной организации «Боевое братство». Традиционно каждый год фестиваль привлекает внимание представителей всех поколений, для которых каждая мелодия военных песен становится частью живой памяти и символом уважения к мужественным людям, защищавшим страну.

Главными участниками фестиваля стали ветераны, пережившие боевые действия в Афганистане и Чечне, а также участники специальной военной операции. Ответом молодежи стало исполнение композиций, наполненных гордостью за героев прошлого.

«Сцены оживали воспоминаниями о событиях войны и мирных днях, рассказывая одновременно о тяжелом бремени потерь и радости возвращения домой. Номер за номером зрители погружались в атмосферу эмоций, многие не могли удержаться от слез. В мероприятии принимали участие талантливые артисты из разных районов Подмосковья. Каждый участник получил заслуженную награду и диплом», — сообщили организаторы.