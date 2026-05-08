Фестиваль ко Дню Победы прошел в кадетской школе Воскресенска

В преддверии Дня Победы в МБОУ-лицей «ВКШ» (корпус 3) состоялся традиционный фестиваль «Празднуем Победу!», посвящённый 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Учащиеся 8–11 классов подготовили творческие номера, наполненные патриотизмом, уважением к истории страны и памяти о подвиге советского народа.

В актовом зале лицея школьники исполнили песни военных лет, прочитали стихи и представили танцевальные композиции. Каждое выступление стало выражением благодарности поколению победителей и напоминанием о героизме защитников Отечества.

С наступающим праздником педагогов и учащихся поздравил руководитель Воскресенского отделения Ассоциации ветеранов СВО Олег Стегура. Он подчеркнул важность сохранения исторической памяти и преемственности поколений.

Фестиваль был организован в рамках проекта партии «Единая Россия» «Успех в единстве поколений». Мероприятие стало значимым событием для всех участников, объединив школьников, педагогов и гостей общей памятью о Великой Победе и уважением к тем, кто подарил стране мирное небо.