Фестиваль ко Дню дошкольного работника прошел в Можайске

Мероприятие провели в Можайском культурно-досугового центре. Первый заместитель главы округа Алексей Сперанский обратился к собравшимся с приветственным словом.

«Дорогие наши воспитатели, няни, повара детских садов и все, кого мы с гордостью называем дошкольными работниками! Вы проводите с нашими детьми большую часть дня, и под вашим надежным контролем они делают свои первые открытия. Спасибо за заботу и за ваш труд. Желаю здоровья, терпения, благополучия и ярких успехов воспитанников!» — сказал Алексей Сперанский.

Работников дошкольных учреждений с праздником поздравила и депутат Московской областной думы Татьяна Сердюкова. Она подчеркнула, что именно они создают ту особую атмосферу, в которой растут дети. Начальник Управления образования и отраслей социальной сферы администрации Можайского округа Светлана Катальникова поблагодарила коллег за их ежедневный труд, терпение и неоценимый вклад в будущее детей.

Юные артисты подарили педагогам и родителям свои творческие номера. Также в рамках фестиваля организовали акцию «Солдату — от дошкольника» и собрали помощь бойцам специальной военной операции.