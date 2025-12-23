Фестиваль «Город мастеров» прошел в Пушкино

В преддверии Нового года в рамках фестиваля «Город мастеров» развернулась акция под названием «Новый год с Емелей». Центральным событием стал запуск «Мастерской Деда Мороза» для детей участников специальной военной операции.

«Наши гвардейцы и активисты помогали в проведении самой мастерской. Они не только организовывали увлекательные творческие занятия для детей, вдохновляя их на создание новогодних сувениров, но и дарили бесценные улыбки и тепло семьям, включая семьи участников СВО и детей с инвалидностью. Это был настоящий пример безвозмездной помощи и искренней поддержки», — отметила организатор мероприятия Валентина Санникова.

Дети мастерили елочные украшения, открытки и небольшие подарки. «Мастерская Деда Мороза» стала частью более масштабного события — фестиваля «Город мастеров». Это мероприятие привлекло более 30 мастеров-ремесленников со всего Подмосковья, которые представили свои уникальные работы — от традиционных народных промыслов до современных дизайнерских изделий.