Фестиваль документального кино о спецоперации пройдет на ВДНХ

Телеканал RT проведет международный фестиваль документального кино «RT.Док: Время наших героев», посвященный спецоперации на Украине. Он состоится с 28 по 30 июня на площадке выставки-форума «Россия» на ВДНХ.

«Наш фестиваль о тех людях, которые сами себя героями не считают. Кто просто любит Родину и готов ей служить до последнего», — заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Вход на мероприятие бесплатный, но перед посещением необходимо заранее зарегистрироваться. Основные кинопоказы пройдут 29–30 июня.

В центре каждого фильма — пронзительная история. Это кино о человеческих судьбах, о тех, кто защищает Донбасс, кто работает в тылу. Зрители увидят работы документалистов федеральных каналов и независимых журналистов.

Ранее фестиваль «RT.ДОК: Время героев» проходил в Москве в феврале. Программа завершилась проектом 360.ru о людях, которые безвозмездно помогают участникам СВО защищать интересы России.

За 2023 год показы документальных фильмов про спецоперацию прошли в семи городах России. При поддержке Россотрудничества документальные кино показывали на площадках Русских домов в Азербайджане, Аргентине, Белоруссии, Египте, Китае, Никарагуа, Пакистане, Перу, Турции и Южной Осетии.