Фестиваль благотворительных организаций прошел в Лобне

В Центральном парке Лобни состоялся фестиваль «Ангелы наших дней», в Подмосковье его проводят впервые. Мероприятие объединило свыше 20 волонтерских групп из Москвы и области, которые представили разные направления благотворительности.

Член команды помощи йоркширским терьерам Анастасия Караваева вместе со своей командой занимается добрыми делами в свободное от основной работы время.

«Мы обследуем собак, обязательно стерилизуем их, если нужно что-то подлечить — все делаем. Проводим собеседование с потенциальными хозяевами, потом обязательно отправляем подумать и принять решение на следующий день, сразу животное не отдаем», — поделилась Анастасия Караваева.

Как рассказала руководитель сообщества «Будь женщиной» Светлана Никольская, фестиваль проводят для того, чтобы люди узнали, какие направления волонтерской деятельности существуют и как можно помочь.

«Главное, чтобы было желание, а возможность всегда найдется», — добавила Светлана Никольская.

Принимали гостей и местные активисты. Так, Волонтерский центр «Свечной блиндажик» помогает участникам специальной военной операции, а также мирным жителям новых и приграничных регионов. Участники сообщества шьют белье и одежду, которые отправляют в госпитали, плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи.

«Мы также производим сухпайки, которые очень востребованы у ребят. Делаем супы, борщи, каши сладкие, каши мясные, колбасы, стейки, согревающие витаминные чаи», — сказала руководитель Волонтерского центра «Свечной блиндажик» городского округа Лобня Галина Мамонтова.