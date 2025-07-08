Фестиваль благотворительных организаций прошел в Лобне
В Центральном парке Лобни состоялся фестиваль «Ангелы наших дней», в Подмосковье его проводят впервые. Мероприятие объединило свыше 20 волонтерских групп из Москвы и области, которые представили разные направления благотворительности.
Член команды помощи йоркширским терьерам Анастасия Караваева вместе со своей командой занимается добрыми делами в свободное от основной работы время.
«Мы обследуем собак, обязательно стерилизуем их, если нужно что-то подлечить — все делаем. Проводим собеседование с потенциальными хозяевами, потом обязательно отправляем подумать и принять решение на следующий день, сразу животное не отдаем», — поделилась Анастасия Караваева.
Как рассказала руководитель сообщества «Будь женщиной» Светлана Никольская, фестиваль проводят для того, чтобы люди узнали, какие направления волонтерской деятельности существуют и как можно помочь.
«Главное, чтобы было желание, а возможность всегда найдется», — добавила Светлана Никольская.
Принимали гостей и местные активисты. Так, Волонтерский центр «Свечной блиндажик» помогает участникам специальной военной операции, а также мирным жителям новых и приграничных регионов. Участники сообщества шьют белье и одежду, которые отправляют в госпитали, плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи.
«Мы также производим сухпайки, которые очень востребованы у ребят. Делаем супы, борщи, каши сладкие, каши мясные, колбасы, стейки, согревающие витаминные чаи», — сказала руководитель Волонтерского центра «Свечной блиндажик» городского округа Лобня Галина Мамонтова.
Представители благотворительных организаций рассказали собравшимся в интерактивном формате о том, как помогать животным, военнослужащим и людям с ограниченными возможностями здоровья, а также как защищать окружающую среду. По каждому направлению на фестивале работали тематические локации, где проводили мастер-классы и игры.
«Сегодня у нас есть уникальная возможность посмотреть на труд, на талант, на энергию людей, для которых благотворительность — не просто помощь, не просто раз в месяц. Я предлагаю нам научиться у этих людей их сердечности», — подчеркнула глава городского округа Лобня Анна Кротова.
На мероприятии прошел музыкальный концерт с участием местных артистов, которые исполнили популярные песни.