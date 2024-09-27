Фейк: жителям Рязани сообщили о мобилизации в октябре

Слух о повестках на мобилизацию в октябре в Рязани опровергли

В социальных сетях и мессенджерах в Рязанской области появились сообщения о том, что жителям областного центра якобы поступили звонки из военкоматов с сообщением о раздаче повесток на мобилизацию в октябре. Однако они оказались фейком.

Фейк

В группе «ДТП и ЧП Рязань» во «ВКонтакте» появилось сообщение, что рязанцы якобы начали получать звонки из военкомата о раздаче мобилизационных повесток в октябре.

Правда

Опергруппа правительства Рязанской области опровергла эти данные. Там сообщили, что рязанцы не могли получать звонки из военкомата.

«По одной причине — никаких звонков военкоматы не делают. Любое СМИ может проверить информацию в военкомате, это дело одной минуты. О мобилизации в октябре вообще речи не идет», — заявили в пресс-службе.

Представители областного правительства призвали жителей пользоваться только проверенными источниками для выяснения достоверности информации.

Таким образом, информация о поступающих жителям Рязани звонках из военкоматов с сообщением о раздаче повесток на мобилизацию в октябре недостоверна. Опергруппа правительства Рязанской области опровергла данную информацию и сообщила, что военкоматы никаких звонков не делают, а также призвала СМИ региона и жителей внимательно проверять информацию.

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