Фейк: жителей Курской области предупредили о срочной эвакуации

Дипфейк с врио главы Курской области с сообщением об эвакуации появился в Сети

Поддельное видеообращение временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Алексея Смирнова с призывом к жителям готовиться к срочной эвакуации разошлось по социальным сетям и Telegram-каналам. Для его создания неизвестные использовали технологии нейросетей, чтобы создать панику в регионе.

Фейк

Правда

Разошедшееся по социальным сетям видео с заявлением о срочной эвакуации жителей временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Алексея Смирнова — это созданный при помощи нейросетей дипфейк. За его основу неизвестные злоумышленники взяли реальное выступление руководителя региона от 6 августа.

Искусственность поддельной записи выдали синтезированный звук монотонного звучания, плохая обработка кадров: нет совпадения движения губ с произносимыми словами. Для прикрытия создатели замылили картинку и ухудшили изображение по сравнению с оригиналом.

Цель вброса — дестабилизация обстановки в регионе и создание паники среди мирных жителей.

Таким образом, информация о том, что жителям Курской области необходимо приготовиться к эвакуации, которая может начаться в ближайшее время, о чем сообщил губернатор Смирнов, недостоверна. В действительности это дипфейк созданный с помощью нейросетей, призванный дезинформировать население.

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