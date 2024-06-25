Фейк: жертвы на пляже в Севастополе появились из-за работы российских сил ПВО

В интернете появилась информация, согласно которой жертвы на пляже в Севастополе появились якобы из-за работы российских сил ПВО, ведь на земле «нет следа от украинской ракеты». Информация об этом не соответствует действительности.

Фейк

Экс-советник бывшего украинского мэра Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал пост в Telegram, в котором обвинил российскую систему ПВО в обстреле пляжа в Севастополе. По его словам, на земле якобы не было следов от украинской ракеты, а до падения и обнаружения ее обломков установить принадлежность снаряда невозможно.

Правда

На самом деле для того, чтобы определить тип ракеты, необязательно ждать ее прилета. Российские средства ПВО еще в 2022 году обучили распознавать реактивные снаряды, выпущенные из РСЗО HIMARS, на тот момент GMLRS.

Так что никакого труда не составило обучить системы распознавать и ракеты ATACMS, которые также запускаются с установки HIMARS.

Если же говорить об отсутствии воронки, то, видимо, Андрющенко говорит о ситуации, не ознакомившись с видеоматериалами обстрела пляжа, которые есть в свободном доступе. На кадрах момента обстрела видно, как в море падают крупные элементы от кассетной боевой части.

Отсутствие большой воронки от удара ATACMS объяснить легко — три из четырех существующих модификаций имеют кассетную боевую часть и только одна — фугасно-осколочную. ВСУ вместе с американскими специалистами били именно ракетами с кассетной БЧ. При распределении кассет и их подрыве происходит рассеивание энергии по большей площади, поэтому воронки как после удара реактивным снарядом с фугасной БЧ не будет.

Отсутствие же воронки от ракетной части может говорить о том, что она тоже упала в воду. Поэтому поиск и доказательство по существу, что это была за ракета, и кто вводил полетные задания в те пять ракет, которыми пытались атаковать Крым — дело времени.

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