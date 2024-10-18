Фейк: ВСУ заняли белгородское село Журавлевка

Сообщения о контроле ВСУ над селом Журавлевка под Белгородом оказались фейком

В одном из Telegram-каналов появился пост о том, что украинская армия якобы зашла в село Журавлевка в Белгородской области. Эта информация оказалась недостоверной.

Фейк

Проукраинские ресурсы сообщили о том, что ВСУ окопались в селе Журавлевка, расположенном недалеко от границы. Авторы поста отметили, что боевикам якобы удалось отразить штурм ВС России.

Правда

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков записал в своем Telegram-канале видеообращение, в котором опроверг данные о вторжении ВСУ в Журавлевку. По его словам, населенный пункт находится под абсолютным контролем российских войск.

Данные о том, что украинские боевики якобы захватили белгородское село, оказались фейком. Губернатор региона опроверг эту информацию и подтвердил, что приграничный населенный пункт находится под контролем ВС России.