Фейк: ВСУ ударили по командному пункту группировки войск «Днепр», 14 офицеров погибли

В Сети появились вбросы о том, что Вооруженные силы Украины якобы нанесли результативный удар по командному пункту российской группировки войск «Днепр», 14 офицеров погибли. 360.ru проверил эту информацию.

Фейк

В Telegram-канале «Полуавтобия» появился пост, согласно которому ВСУ атаковали командный пункт группировки войск «Днепр». Об этом на видео сообщил человек, похожий на командующего группировкой генерал-полковника Михаила Теплинского.

В ролике говорится, что в результате ракетного удара из установки HIMARS погибли 14 офицеров штаба. Также сообщается о перемещении командного пункта в срочном порядке.

Правда

На видео для создания правдоподобности наложили вотермарку Telegram-канала военнослужащих ВДВ «Архангел Спецназа Z🇷🇺», администраторы которого опровергли сведения об ударе по командному пункту, также они объяснили, что не ставят вотермарку такого формата, как на опубликованном в «Полуавтобии» видео. Ролик назвали дипфейком.

Также при проверке выяснилось, что для создания подложного видео его авторы использовали видеопоздравление от командующего Воздушно-десантными войсками, генерал-полковника Михаила Теплинского, с 85-й годовщиной со дня образования 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова дивизии. Кадры опубликовали 1 сентября 2024 года в Telegram-канале «ВДВ Псков ZOV».

Таким образом, информация о результативном ударе ВСУ по командному пункту группировки войск «Днепр» и гибели 14 офицеров оказалась фейком.

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