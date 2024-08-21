Новость о продвижении ВСУ на 35 км в Курской области оказалась фейком

В Сети появилась информация, что украинские боевики якобы продвинулись в Курской области на 35 километров и взяли под контроль множество сел. Эта информация не соответствует действительности.

Фейк

Оппозиционный белорусский Telegram-канал NEXTA Live разместил пост, в котором якобы процитировал главкома ВСУ Сырского о захвате украинскими боевиками 1263 квадратных метров территории Курской области и 93 населенных пунктов.

Иностранные СМИ сообщали, что на съезде местных и региональных властей при президенте Украины Сырский говорил об успехах ВСУ. Однако в украинских реалиях, где нет легитимного президента с 21 мая 2024 года, Сырский регулярно докладывает Зеленскому о мнимых победах ВСУ, захвате новых населенных пунктов.

Правда

Командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что российские бойцы остановили продвижение ВСУ.

В пресс-службе Минобороны РФ рассказали о реальном положении дел украинской армии. В частности, за последние сутки военные отразили атаки штурмовых групп противника в направлении нескольких населенных пунктов, расстояние которых до границы с Украиной не превышает 21 километра. Речь идет о Комаровке — 12 километров, Кореневе — 21 километр, Малой Локне -13 километров и Русской Конопельке – 12,5 километра.

Таким образом, информация о том, что ВСУ зашли вглубь российской территории на 35 километров и контролируют ее, являются красивой сказкой для Зеленского и западных союзников.

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