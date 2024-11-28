Фейк: ВСУ нанесли успешный удар по военно-морскому училищу в Севастополе

Данные об успешном ударе ВСУ по военно-морскому училищу в Севастополе опровергли

В Сети появилась информация о том, что ВСУ якобы нанесли успешный удар по Черноморскому высшему военно-морскому училищу в Севастополе. Данные оказались ложными.

Фейк

В Telegram-каналах и социальных сетях распространяют данные про якобы успешный удар ВСУ по высшему военно-морскому училищу в Севастополе. В качестве доказательства публикуют фото и видео с дымом, поднявшимся над одним из зданий.

Правда

Никакого удара по учреждению не было. Информацию опроверг губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«Дым, который был виден в районе бухты, — это были использованы табельные средства маскировки (дымовые шашки), которые регулярно применяются военными в Севастополе», — заявил он.

По словам Развожаева, украинские СМИ попытались распространить фейк о взрывах в училище из-за неудач на поле боя.

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