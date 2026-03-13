Фейк: ВСУ атаковали Косогорский металлургический завод в Туле

В Сети появилась информация, что ВСУ атаковали Косогорский металлургический завод в Туле. На самом деле ЧП на предприятии не было, оно работает в штатном режиме.

Фейк

В соцсетях и мессенджерах стала расходиться информация об ударе ВСУ по Косогорскому металлургическому заводу в Туле. В подтверждение авторы публикаций приводили скриншоты с изображением дыма и промышленных построек, которые выдавали за съемку с места якобы произошедшего ЧП.

Правда

На самом деле никаких происшествий на заводе не было. Оборудование работает в обычном режиме, предприятие функционирует по графику.

В региональном Минкомсвязи объяснили, что замеченный дым не имеет отношения к атаке, а возник в результате штатной процедуры — слива шлаков из печи.

Также это подтвердил глава региона Дмитрий Миляев. По его словам, что дым возле Косогорского завода связан только с производственными операциями.

«Экологическая обстановка в норме. Экологический пост превышений не фиксирует», — написал он в телеграм-канале.

