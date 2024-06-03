Фейк: ВС России выводят из Белгородской области

Информацию о выводе ВС России из Белгородской области опровергли

Фото: РИА «Новости»

На Украине начали публиковать вбросы о том, что российские войска якобы начали выводить из Белгородской области. К реальному положению дел эта информация отношения не имеет. Приказа о выводе подразделений ВС России из региона не было.

Фейк

Ряд украинских Telegram-каналов сообщили о том, что ВС России покидают Белгородскую область. В своих сообщениях авторы сослались на некий разговор российских военных, якобы перехваченный ГУР Украины.

Правда

Российские войска по-прежнему базируются в Белгородской области. Перемещения военнослужащих в данном районе осуществляются в рамках усиления группировки войск «Север», создающей санитарную зону в Харьковской области Украины.

Сегодня на территорию Белгородской области перебросили бойцов спецназа «Ахмат», сообщил ТАСС командир спецназа, замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России Апты Алаудинов.

«Бойцы переброшены на разные участки по всей линии боевого соприкосновения в приграничных районах Харьковской области, которые надо было прикрыть. И сегодня они приступили к выполнению поставленных задач», — сказал он.

Таким образом, информация о том, что ВС России покидают Белгородскую область, не соответствует действительности. Запись сфабриковали для дестабилизации обстановки в регионе. На это также указывает отсутствие данных о месте, времени и о том, кому принадлежит голос на записи. ВС России продолжают нести службу в регионе и выполнять задачи, направленные на защиту от атак противника.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

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