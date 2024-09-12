Фейк: ВС России отправляют на передовую неподготовленных контрактников

В украинском сегменте интернета начали распространять сведения о том, что в российские войска идет набор неподготовленных контрактников. Якобы их отправляют на линию боевого соприкосновения на Харьковском направлении.

Фейк

Информацию об отправке в Харьковскую область контрактников без какого-либо опыта опубликовали в проукраинских Telegram-каналах.

Правда

В действительности все, кто заключают контракт с Минобороны, в обязательном порядке проходят курс боевой подготовки и слаживания перед отправкой в зону спецоперации.

Добровольцы занимаются освоением навыков ведения боя, отрабатывают техники штурмов, участвуют в специальных имитациях реального ведения боя.

Подготовку ведут в спеццентрах и на полигонах различных российских регионов. Занятия проводят инструкторы, которые имеют опыт выполнения задач СВО. Также в ходе боевого слаживания в обязательном порядке проводят занятия по тактической медицине и инженерной подготовке.

Таким образом, информация о том, что ВС России отправляют на передовую неподготовленных контрактников, недостоверна. В действительности все добровольцы в обязательном порядке проходят курс боевой подготовки и слаживания, перед тем как отправиться в зону СВО. Учениями руководят инструкторы имеющие боевой опыт на СВО, на различных полигонах российских регионов.

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