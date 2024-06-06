Слух об атаке ВС России по пункту выдачи гумпомощи в селе Ингулец опровергли

Некоторые украинские Telegram-каналы начали распространять информацию о том, что российские военные якобы нанесли удар по пункту выдачи гуманитарной помощи в селе Ингулец Херсонской области. Однако она оказалась фейковой.

Фейк

В социальных сетях и мессенджерах распространилась информация, что Вооруженные силы России нанесли удар по выдаче гуманитарной помощи в населенном пункте Ингулец Херсонской области.

Правда

На самом деле, этим объектом являлся замаскированный склад с боеприпасами, а не пункт гуманитарной помощи. Украинские СМИ пытались скрыть истинное назначение здания, но есть ряд фактов, которые указывают на военное назначение объекта.

Во-первых, повторный взрыв такой мощи, что в небо поднялся огненный «гриб», явно свидетельствует о детонации боеприпасов. Во-вторых, расположение объекта вдали от жилых домов также указывает на то, что противник хранил в данном месте вооружение.

Таким образом, информация о нанесении ВС России удара по селе Ингулец Херсонской области недостоверна и является попыткой украинских СМИ скрыть под видом пункта гуманитарной помощи военное назначение здания.

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