Фейк: военнослужащих с гепатитом отправляют в зону СВО

Вброс о том, что бойцов с гепатитом направляют на СВО, оказалась фейком

В Сети появились новости о том, что военнослужащих с гепатитом якобы массово выписывают из больниц и отправляют в зону боевых действий. Так ли это, выяснил 360.ru.

Фейк

В Сети появлялись новости, будто в России начали массово выписывать военнослужащих, болеющих гепатитом, и направлять их в зону СВО. В частности, ролики с такой информацией распространялись в TikTok, однако сейчас они уже недоступны для просмотра.

Правда

На самом деле, гепатит B и гепатит С входят в список заболеваний, при которых признанные ограниченно годными к службе граждане не могут быть приняты на военную службу по контракту в ВС России в период мобилизации, в период военного положения и в военное время.

Это следует из приказа Министра обороны России от 7 августа 2023 года № 506 «Об утверждении перечня заболеваний, при наличии которых гражданин (иностранный гражданин), признанный ограниченно годным к военной службе, не может быть принят на военную службу по контракту в Вооруженные Силы Российской Федерации в период мобилизации, в период военного положения и в военное время».

Гепатиты B и С являются социально значимыми заболеваниями, кроме того, согласно постановлению правительства РФ № 715 от 1 декабря 2004 года, они признаны представляющими опасность для окружающих.

Вирусы, вызывающие заболевания, невероятно малы — всего 30-60 нанометров. Они устойчивы к экстремальным температурам, включая кипячение. Вирусы могут выживать несколько недель в засохших каплях крови. Заражение происходит через слизистые оболочки или поврежденную кожу.

При диагностике гепатита бойцов направляют на врачебную комиссию и дальнейшее лечение. В 80% случаев гепатит С переходит в хроническую форму.

Стоит отметить, что для создания фейковых роликов в TikTok были взяты старые видео. Одно из них было снято в больнице в Белгороде 26 мая 2024 года, а второе было впервые опубликовано в Сети не позднее 27 июля 2024 года.

Информация о том, что бойцов с гепатитом массово выписывают и направляют в зону СВО, не соответствует действительности.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.