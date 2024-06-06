Фейк: власти России испугались «крымских партизан» и спрятали средства ПВО

Российские власти боятся «крымских партизан», поэтому прячут от них средства противовоздушной обороны, сооружая защитные экраны вдоль трасс. Такое сообщение, не имеющее ничего общего с действительностью, распространил Telegram-канал якобы радикальной группировки крымских татар «Атеш».

Фейк

«Крымские партизаны» не на шутку перепугали власти России. Последние якобы начали устанавливать защитные экраны возле дорог, чтобы скрыть системы ПВО.

Правда

На самом деле, это шумозащитные экраны, которые можно увидеть как в городе, так и за его пределами — вдоль загруженных магистралей или около железнодорожных насыпей по всей России.

Применяют такие конструкции с одной целью — оставить шум внутри пространства дорог и не дать ему распространиться на километры по периметру. Устанавливают защитные сооружения по регламенту по распоряжению Федерального дорожного агентства № 995-р «Методические рекомендации по защите от транспортного шума территорий, прилегающих к автомобильным дорогам».

Информация о том, что власти России боятся «крымских партизан», поэтому прячут от них средства ПВО, сооружая защитные экраны вдоль автодорог, является недостоверной. В действительности, шумозащитные экраны устанавливаются по регламенту Федерального дорожного агентства № 995-р, что в стране — стандартная практика.

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