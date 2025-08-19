Фейк: власти предупредили белгородцев о готовящемся прорыве ВСУ через границу

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и мэр Белгорода Валентин Демидов в своих видеообращениях «предупредили» жителей о якобы возможном прорыве ВСУ через границу с Россией в регионе. Однако оказалось, что записи — дипфейк. В ситуации разобрался 360.ru.

Фейк

В Сети распространяются видео с обращениями губернатора Белгородской области и мэра Белгорода. В обоих обращениях говорится, что ВСУ готовят прорыв на территорию российского региона.

Правда

На самом деле, оба видео являются дипфейками. Так, для создания «обращения» от имени губернатора Гладкова взяли одно из прошлых обращений. Также глава региона лично сообщил о том, что распространяемое видео с его обращением по поводу подготовки прорыва ВСУ является фейком.

Гладков рассказал, что в последние дни в социальных сетях и мессенджерах распространяются фейки от лица руководителей муниципалитетов и министров, и попросил доверять только проверенным источникам информации.

В случае с «обращением» мэра Белгорода за основу взяли архивное интервью Валентина Демидова, о чем он сам сообщил в своем Telegram-канале. Мэрия Белгорода тоже подтвердила, что данные о грядущем прорыве ВСУ — фейк.

Для создания дипфейка с участием Демидова использовалось архивное видео выпуска «Прайм-тайм» от 05.10.2021 года, когда он еще занимал должность главы администрации Симферополя. В эфире он рассказывал о развитии Крыма.

Таким образом, информация о грядущем прорыве ВСУ недостоверна.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.