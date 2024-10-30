Фейк: в Воронежской области объявили ракетную опасность

В интернете появилась информация, что в Воронежской области якобы объявили ракетную опасность. Однако эти сведения оказались недостоверными.

Фейк

В Telegram-канале «ГУ МЧС» появилось сообщение о ракетной опасности, якобы объявленной в Воронежской области. Там добавили, что на территории региона обнаружили вражескую авиацию, и призвали срочно пройти в бомбоубежища.

Правда

Официальный Telegram-канал управления ведомства по региону называется иначе — «МЧС Воронежской области». Пресс-служба МЧС ведет только его и не делает никаких рассылок.

Кроме того, ракетная опасность и вражеская авиация — два разных по смыслу события. К тому же формулировка «вражеская авиация на территории региона», а не, например, «в небе над регионом», может означать только то, что самолеты уже сбили и опасности они больше не представляют. Такую смысловую ошибку вряд ли допустили бы в официальной пресс-службе ведомства. Вероятно, текст писал человек, плохо владеющий русским языком.

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