Фейк: в Воронеже ищут разнорабочих на окопы

ЦИПсО попыталось напугать россиян фейком о наборе рабочих на окопы в Воронеже

По соцсетям начали распространять данные о том, что в Воронеже требуются разнорабочие для выкапывания окопов. Ничего общего с действительностью эти сведения не имеют.

Фейк

В социальных сетях активно разгоняют информацию о том, что в Воронеже ищут разнорабочих, которых направят на копание окопов.

Правда

В действительности такие публикации — вброс ЦИПсО. На это, как минимум, указывает способ распространения: даже не само сообщение, а его скриншоты, опубликованные через сомнительные группы в соцсетях, которые распространяют разнообразные фейки и конспирологические теории.

Во-вторых, это отголосок волны вбросов о наборе рабочих на окопы, которая циркулировала в Сети еще в середине августа. Тогда ЦИПсО работало через платформы объявлений. Опасность реагирования на подобные фейковые новости заключается в том, что таким образом противник может собирать личные данные откликнувшихся.

В целом данную информацию используют для дестабилизации обстановки в регионе и повышения панических настроений среди гражданского населения региона.

Таким образом, данные о том, что в Воронеже ищут разнорабочих на окопы, недостоверны. В действительности это очередной вброс, инициированный ЦИПсО еще в середине августа для дестабилизации обстановки в регионах России.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.