Фейк: в трех регионах России освободят стационары для раненых военнослужащих

В Сети распространилась информация о том, что в трех российских регионах пациентов стационаров оперативно переведут на амбулаторное лечение, чтобы освободить койки для раненых бойцов СВО. Так ли это, разобрался 360.ru.

Фейк

В социальных сетях распространился скриншот «приказа» министра здравоохранения России Михаила Мурашко, который якобы предписывает приграничным Воронежской, Курской и Белгородской областям до 18 июня освободить стационары для раненых военнослужащих. Согласно опубликованному документу, на амбулаторное лечение потребовали перевести не менее 65% пациентов. Кроме того, медучреждениям придется перенести плановые операции на более поздний срок.

Правда

Приказ, о котором идет речь, фальшивый. Понять это легко: в документе несколько ошибок, в частности, в подзаголовке слово «России» написано с одной буквой «с», есть лишние пробелы и знаки препинания.

Новость опровергли в Минздраве Воронежской области. Там отметили, что все стационары работают штатно.

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