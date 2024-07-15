Фейк: в Симферополе родных бойцов СВО призвали подумать о безопасности

В социальных сетях и мессенджерах появилась информация, что в Симферополе начали выдавать листовки с призывами к родственникам бойцов спецоперации опасаться за собственную безопасность. Однако она оказалась фейком.

Фейк

В Telegram-каналах начали распространять данные о том, что в Симферополе родственников бойцов СВО призывают прятать автомобили и избегать одиночных прогулок. Эти сообщения распространяют с помощью листовок, якобы напечатанных администрацией города.

Правда

Глава администрации города Симферополь опроверг эту информацию в своем официальном Telegram-канале.

«Это делается для дестабилизации ситуации на территории Симферополя, попытка посеять страх», — объяснил Афанасьев.

Глава городской администрации призвал проверять всю информацию, доверять только официальным и достоверным источникам.

Таким образом, информация о том, что в Симферополе выдают листовки с призывами к родственникам бойцов СВО остерегаться за свою безопасность, недостоверна. Глава администрации города Михаил Афанасьев опроверг сообщение и подлинность листовок, а также объяснил, что подобные акции направлены на дестабилизацию ситуации на территории Симферополя.

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