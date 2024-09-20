Фейк: в России с 1 ноября начнется новая волна мобилизации

В Сети появились сообщения о новой волне мобилизации, которая якобы начнется с 1 ноября. Эти данные оказались недостоверными.

Фейк

Telegram-канал «Михеев» опубликовал пост о том, что с 1 ноября в России стартует новая волна частичной мобилизации, и уже появились списки тех, кто попадет под призыв. В качестве источника авторы указали военкора ВГТРК Александра Сладкова.

Правда

Эту информацию опроверг сам журналист. В своем Telegram-канале Сладков объяснил, что данных о старте мобилизации, а тем более о списках, нет. Также военкор еще раз опубликовал ссылку на свой единственный аккаунт.

Авторы фейкового поста привели две ссылки на фальшивый ресурс, позиционирующий себя как канал Сладкова. В оригинальном Telegram-канале военкора уже более 920 тысяч подписчиков, в то время как в псевдо-канале — 81 тысяча.

Если попытаться подписаться на фейковый канал, то бот перенаправляет пользователя на идентичный фальшивый канал Сладкова, в котором есть только два подписчика. Очевидно, что авторы пытались с помощью недостоверных и резонансных новостей получить подписчиков в тиражирующий фейки канал.

Стоит отметить, что канал «Михеев» тоже является фальшивкой и лишь прикрывается именем политолога Сергея Михеева.

Настоящий канал называется «Сергей Михеев» и имеет другой адрес — https://t.me/ironlogica. В ссылке есть словосочетание «Железная логика», которое отсылает к названию передачи на телеканале «Россия».

Данные о том, что в России с 1 ноября начнется мобилизация, оказались недостоверными.