Фейк: в Подмосковье участники СВО открыли курсы стрельбы при храме | 360°

Спецоперация 17 мая 2024, 14:48 Фейк: в Подмосковье участники СВО открыли курсы стрельбы при храме Информация о курсах стрельбы в подмосковном храме оказалась фейком РИА «Новости»

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В Подмосковье участники специальной операции якобы открыли курсы стрельбы в православном храме. 360.ru опроверг эту информацию.

Фейк

В Telegram-канале ЧТД, напрямую связанным с экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским*, появился пост, согласно которому при храме в Красногорске участники СВО открыли «курсы стрельбы».

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Авторы материала заявили, что на территории Елисаветинского храма в Опалихе учат «воевать». Там же якобы можно заключить контракт с Минобороны, чтобы отправиться в зону спецоперации. Отмечается, что всем пришедшим читают лекции об истории родного края и патриотизме.

Правда

Действительно, на сайте Красногорской администрации можно найти новость о том, что при храме в Опалихе по субботам проходят занятия по начальной военной подготовке. Они включают современные способы оказания медицинской помощи, основы топографии и практические навыки общения со стрелковым оружием.

Prt Scr пресс-служба администрации городского округа Красногорск Prt Scr пресс-служба администрации городского округа Красногорск Prt Scr пресс-служба администрации городского округа Красногорск Prt Scr пресс-служба администрации городского округа Красногорск Prt Scr пресс-служба администрации городского округа Красногорск

Никакой речи о стрельбе, тем более из боевого оружия, не идет. Навыки практического обращения представляют собой сборку-разборку автоматов и изучение правил ухода за оружием. Под новостью разместили своего рода рекламный абзац о преимуществах службы по контракту со ссылкой на сайт Минобороны России. Никаких указаний на то, что в храме можно подписать договор с ведомством, нет. Контракты заключают в специально отведенных для этого пунктах.

Таким образом, информация об обучении стрельбе при храме в Красногорске оказалась недостоверной.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента