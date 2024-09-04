Фейк: в Монголии во время визита Путина раздавали листовки о Курской области

Сообщения о раздаче листовок во время визита Путина в Монголию опровергли

В соцсетях и Telegram-каналах появилась информация, что во время визита Владимира Путина в Монголию якобы раздавали листовки, посвященные ситуации в Курской области. Однако эти сведения оказались недостоверными.

Фейк

В некоторых Telegram-каналах, включая украинские, начали распространять информацию, что во время визита Владимира Путина в Монголию якобы раздавали листовки о дружбе народов. В них, кроме надписи «Монголия вместе с Россией», как сообщалось, была и другая: «Курск всегда был, есть и будет русской землей».

Правда

Никаких листовок во время визита официально не раздавали.

Фото с «агитматериалами» сделали в некоем офисном помещении, при этом одна из листовок явно бракованная — верхний левый край плохо обрезан. Сама картинка сделана сумбурно, присутствует композиционный шум. В рисунке зашифрованы тактические знаки в виде треугольника, которые использовали ВСУ при попытке нападения на приграничные районы Курской области, а знак Z на лошади нарисован с нарушением законов перспективы.

Таким образом, подобные листовки, скорее всего, продукт украинских ЦИПсО. При этом уже даже западные СМИ признают, что вторжение ВСУ в Курскую область было ошибкой.

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