Фейк: в Липецкой области объявили сбор для семей погибших на подмосковском аэродроме

В Сети распространили фейк о сборе средств губернатором Липецкой области

В Сети появились информация, что губернатор Липецкой области Игорь Артамонов якобы сообщил о сборе средств для семей погибших сотрудников московского аэродрома. Однако она оказалась недостоверной.

Фейк

В социальных сетях и мессенджерах распространили данные о том, что губернатор Липецкой области Игорь Артамонов якобы организовал сбор денег для семей погибших работников аэродрома Чкаловский в Московской области.

К постам злоумышленники приложили скриншот, предположительно, показывающий новость из известного российского издания.

Правда

На самом деле сообщения о сборе средств для семей погибших сотрудников являются недостоверными, их также опровергла пресс-служба правительства Липецкой области.

«Скрин фейковой новости якобы об объявленном губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым сборе средств семьям погибших сотрудников московского аэродрома рассылается по мессенджерам преступниками. Откликнувшимся неравнодушным гражданам следом присылают ссылку на вредоносный сайт», — заявили в пресс-службе.

Жителей призвали соблюдать осторожность и проверять информацию только в официальных источниках, не переходя по подозрительным ссылкам от неизвестных отправителей.

На сайте СМИ, указанного в скриншоте, подобной публикации не существует. Злоумышленники уже не раз редактировали изображения, чтобы выдавать ложную информацию за публикации известных сайтов.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.