Фейк: в Курскую область отправляют бетонные укрытия, сделанные с нарушениями

Данные об отправке в Курскую область убежищ из неармированного бетона опровергли

В украинских Telegram-каналах появились сообщения, что в Курскую область отправляют бетонные убежища, сделанные с нарушениями технологий. Однако эта информация оказалась недостоверной.

Фейк

В украинских Telegram-каналах появилось видео якобы с производства бетонных защитных сооружений для Курской области. Авторы постов утверждают, что укрытия сделали из неармированного бетона и от внешнего воздействия могут сложиться, словно карточные домики.

Правда

У конструкций на видео можно заметить металлические заушины для подъема и транспортировки. Они являются неотъемлемой частью армирования.

В убежищах есть не только внешние стены, но и внутренняя перемычка, защищающая от осколков тех, кто находится напротив входа, и дополнительно укрепляющая конструкцию.

Бетонные конструкции без армирования в принципе не подлежат транспортировке, их заливают в опалубку прямо на месте.

Кроме того, для железобетонных изделий, предназначенных для гражданской обороны, существуют ГОСТы. Отделы технического контроля выпускающих предприятий и принимающая сторона обязаны следить за их соблюдением. Объекты, выполненные с нарушением, заказчик вправе не принять, а для производителя за это предусмотрена уголовная ответственность.

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