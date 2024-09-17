Фейк: в Курской области задержали боевиков, готовивших серию терактов

В региональных пабликах появилась информация о задержании группы боевиков, планировавших теракты в людных местах в Курске. Однако эта информация оказалась недостоверной.

Фейк

В региональных Telegram-каналах появился видеоролик под названием «От сумы до тюрьмы». В нем рассказывается, что сотрудники МВД и ФСБ задержали боевиков, готовивших серию терактов в Курске. Женский голос за кадром похож на голос официального представителя МВД Ирины Волк.

Правда

Сама Волк официально опровергла информацию.

«Телестудия МВД России его не производила. Голос за кадром, по всей видимости, сгенерирован искусственным путем», — подчеркнула она в своем Telegram-канале.

Она призвала подписчиков критически относиться к информации из непроверенных источников. Весь контент МВД публикуется на официальных страницах ведомства.

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