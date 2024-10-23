Фейк: в Курской области перевозчики резко подняли цены на проезд

В Курской области якобы сильно подорожал проезд на общественном транспорте, а перевозчики стали отказываться возить участников спецоперации. Фейковую информацию об обстановке в регионе стали распространять проукраинские Telegram-каналы.

Фейк

К публикациям о сложившейся обстановке прикрепили фотографии некоего объявления с расписанием, правилами и ценами на перевозки.

Правда

Очевидно, что данное сообщение является фейковым. Авторы взяли за основу реальное объявление и с помощью изменения фотографии в графическом редакторе добавили лишнюю строчку с ложной информацией.

На самом деле объявление публиковали в Telegram-канале «Типичный Рыльск» с целью информирования о расписании движения транспорта. Ни о ценах, ни о каких-то исключениях в перевозках там не сообщается.

Таким образом, информация о том, что перевозчики в Курской области резко повысили цены на проезд, а также отказываются возить участников СВО, недостоверна. Мошенники исказили реальное объявление о расписании движения транспорта из паблика «Типичный Рыльск» с помощью фотошопа. Так противник пытается дестабилизировать обстановку в регионе.

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