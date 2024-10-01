Фейк: в Курской области начали рыть братские могилы для бойцов ВС России

Информацию о подготовке братских могил для бойцов ВС РФ под Курском опровергли

В Курской области якобы начали рыть траншеи под братские могилы для российских военнослужащих. 360.ru проверил эту информацию.

Фейк

В Сети появились посты, согласно которым в Курской области для российских военных якобы роют братские могилы.

К сообщениям подкрепляют видео церемонии массового захоронения в присутствии большого количества военнослужащих.

Правда

На самом деле, новость — фейк. В качестве доказательств авторы постов приложили видео, которое не имеет отношения к Курской области. Регион относится к Центрально-черноземному, и уже из названия понятно, что по почвенному составу там преобладает именно чернозем. Примерно четверть площади занимают дерново-подзолистые и серые лесостепные виды почвы.

Но на видео по срезу земли видно, что грунт там имеет рыжий и бурый окрас, а такие земли обычно формируются в зоне полупустынь с резко-континентальным климатом, что более характерно для нижней Волги.

При более подробном анализе видео выяснилось, что фейкоделы для иллюстрации новости про Курскую область взяли видео перезахоронения останков красноармейцев, павших при обороне Сталинграда. Церемония прошла 23 августа 2020 года на мемориальном комплексе Россошки в 34 километрах от Волгограда.

Эпизод с захоронением павших советских солдат также попал в документальный фильм французского врача — исследователя-поисковика Жан-Люпа Гассена.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.