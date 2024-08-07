Фейк: в Курске пройдет референдум о создании «Курской народной республики»

В соцсетях появились сообщения о якобы организации в Курске референдума об отделении от России и создании «Курской народной республики». Эта информация оказалась недостоверной.

Фейк

В украинских Telegram-каналах и пабликах пишут, что 8 августа пройдет референдум по созданию «Курской Народной Республики». Посты сопровождает плакат, в котором говорится, что голосование пройдет с 08:00 до 11:55, а результаты опубликуют уже в 12:00, и они будут иметь немедленную юридическую силу.

Также в «официальном объявлении» говорится о том, что «по техническим причинам» каждому из избирателей уже проставлен голос «Да». А чтобы проголосовать против, нужно пройти в «местное избирательное бюро».

Правда

Ни в одном официальном источнике не содержится информации, что Курская область или какая-либо ее часть собирается выйти из состава России. Отделение субъектов не допускается и по Конституции.

Для плебисцита выделяется меньше четырех часов, что прямо противоречит федеральному закону «О референдуме Российской Федерации». Автоматическое проставление голосов также не соответствует нормам избирательного процесса. Кроме того, объявление содержит грамматические ошибки.

Пост несет характер провокации. В соответствии с российской доктриной, такие действия могут привести к применению ядерного оружия. Разговоры о попытках Украины выставить Россию ядерным террористом ведутся как минимум с 2022 года.

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