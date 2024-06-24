Фейк: в Крыму закроют все пляжи до 25 июля

Все пляжи Крыма с 25 июня якобы закрываются на месяц. Распространяемая в Сети информация об этом оказалась недостоверной.

Фейк

В Telegram-каналах появились сообщения о том, что с 25 июня по 25 июля крымские пляжи закроют из-за «военной угрозы» и «проведения антитеррористической операции». Также авторы указывали, что туристам и местным жителям запретят находиться у побережья.

Правда

Сообщение о закрытии пляжей опубликовали в фейковом аккаунте, выдающем себя за Telegram-канал главы Республики Крым Сергея Аксенова. В фальшивом канале автор добавил «0» между «8» и «2». Кроме того, у данного ресурса всего один подписчик.

Фальшивый канал создали утром 24 июня, в нем всего 10 постов, и их опубликовали за девять минут. В числе сообщений есть скопированные у Аксенова записи про День памяти и скорби, который был 22 июня, и поздравление с Днем Святой Троицы, который отмечали 23 июня.

В фейковом ресурсе также встречаются орфографические и пунктуационные ошибки, демонстрирующие, что пост писал далекий от журналистики человек.

Аксенов заявил, что враги могут пытаться дестабилизировать ситуацию на полуострове с помощью фейков. По его словам, противники России стремятся посеять страх и разобщить жителей. Глава республики призвал проверять информацию и доверять исключительно официальным источникам.

Данные о закрытии пляжей опроверг и советник главы Крыма Олег Крючков. Он рассказал, что открытыми в республике остаются практически все пляжи, работают все здравницы, гостиницы и пансионаты.

Информация о том, что в Крыму закроются все пляжи, не соответствует действительности. Сообщение опубликовали в фальшивом Telegram-канале, который авторы попытались выдать за аккаунт главы республики.