Фейк: в Крыму объявили День памяти и скорби по погибшим на СВО

В Крыму опровергли проведение церемонии в честь павших на СВО бойцах

По Telegram-каналам начали распространять сведения о церемонии в честь объявленного в Крыму Дня памяти и скорби. Якобы ее проведут глава республики Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев 24 октября.

Фейк

В опубликованном в Сети видео Аксенов якобы призвал всех желающих присоединиться к траурным мероприятиям после встречи павших героев на Симферопольском вокзале.

Правда

На самом деле, это очередная провокационная публикация, созданная с помощью нейросетей. С опровержением выступил советник главы Крыма Олег Крючков на своей официальной странице.

«Фиксируем выбросы с переозвучиванием нейросетями видео должностных лиц. Распространяется ложь о проведении траурных митингов и церемоний», — отметил он в Telegram-канале.

Крючков также рассказал, что ЦИПсО создает фейковые каналы городов и ресурсоснабжающих организаций, и призвал пользоваться только официальной информацией, а также проверять информационные ресурсы.

Оригинальное видео взяли из официального Telegram-канала Сергея Аксенова. Очевидно, что картинку зациклили и доработали цифровым способом, включая синтез голоса и липсинг.

Канал, через который распространяют фейк, создали мошенники. Он не имеет отношения к официальному каналу водоканала Севастополя. На это указывает сразу несколько признаков: название похоже, но отличается одной буквой от официального; очень малое количество подписчиков; канал создали совсем недавно, в апреле 2024 года; заполнение контентом происходит крайне неравномерно.

Таким образом, информация о том, что 24 октября глава Республики Крым Сергей Аксенов вместе с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым будут встречать павших героев на Симферопольском вокзале в 11:00, недостоверна. С опровержением выступил советник главы Крыма Олег Крючков и объяснил, что это очередной фейк, сгенерированный с помощью нейросетей.

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