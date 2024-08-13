Фейк: в Херсонской области начали мобилизовать женщин из-за ситуации в Курской области

В Сети распространились слухи, что в Геническом районе Херсонской области мобилизуют женщин с навыками оказания медицинской помощи из-за ситуации в Курской области. Однако эти сообщения оказались фейковыми.

В качестве доказательства авторы прикладывают документ о мобилизации слабого пола с соответствующими навыками якобы от лица военного комиссариата Генического района.

Проукраинские Telegram-каналы начали распространять информацию о том, что в Геническом районе Херсонской области мобилизуют женщин с навыками оказания медицинской помощи в связи с ситуацией в Курской области.

Правда

На самом деле фотография «документа» является очевидным фейком. В тексте призыв оказывать помощь военнослужащим сформулирован от первого лица, тогда как по форме такого рода обращения формулируются от имени ведомств или воинских формирований.

В документе отсутствует какая-либо конкретика по поводу того, кто конкретно может участвовать в мобилизационных действиях. Не указаны ни возрастные рамки, ни профессия, ни опыт работы.

Кроме того, в документе нет реквизитов — ФИО должностного лица, его звания, даты, подписи. Подтверждение недостоверности документа также публикуют региональные СМИ и сообщества.

Таким образом, информация о мобилизации женщин с навыками оказания медпомощи в Геническом районе Херсонской области в связи с ситуацией в Курской области является недостоверной. Фотография документа является очевидной подделкой, составленной с нарушением всех правил составления официальных документов в России.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.