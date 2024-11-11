Фейк: в эфире передачи «АнтиФейк» подтвердили подлинность акции «Солдат ребенка не обидит»

Подлинность акции «Солдат ребенка не обидит» не подтверждали в эфире «Антифейка»

В соцсетях распространилась видеозапись якобы эфира программы «АнтиФейк», в которой ведущий подтвердил подлинность акции «Солдат ребенка не обидит» и извинился за ранее опубликованные разоблачения этой акции. 360.ru выяснил, что запись частично является дипфейком, в ней подменили фрагменты речи ведущего и приглашенного эксперта.

Фейк

В Сети распространился отрывок из передачи Первого канала «АнтиФейк». В опубликованном фрагменте видео ведущий якобы признает, что программа «Солдат ребенка не обидит» настоящая и проходит в нескольких регионах России, также он якобы извиняется, что ранее в эфире разоблачил эту акцию.

Правда

Для создания нужного эффекта авторы ролика использовали монтаж и склейку, за основу взяли программу «АнтиФейк» от 28 октября. В эфире обсуждали якобы социальную программу «Солдат ребенка не обидит», которая является проектом украинских ЦИПсО.

Авторы дипфейка взяли из передачи фразу ведущего «Эпидемия дипфейков про поддельную брошюру „Солдат ребенка не обидит“ продолжается», и вместо слова «эпидемия» вставили «акция». Получилось: «Акция „Солдат ребенка не обидит“» продолжается». Эксперты выявили и другие вклейки с голосами в нескольких местах поддельного ролика. Заменили речь исполняющего обязанности ректора УГПУ Юрия Биктуганова. Настоящий голос Биктуганова только в начале и в конце ролика, он здоровается и прощается. Между этими фразами слышна смоделированная речь.

Это доказывает, что программу «Солдат ребенка не обидит» запустили украинские ЦИПсО с целью запугать родителей, расколоть общество и заставить гражданское население сторониться и бояться военнослужащих.

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