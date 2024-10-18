Фейк: в Брянской области обнаружили сброшенный ВСУ рюкзак со взрывчаткой
Сообщения о сбросе ВСУ рюкзака с взрывчаткой под Брянском оказались фейком
В некоторых Telegram-каналах появились посты о том, в Брянской области нашли рюкзак со взрывчатым веществом. Информация об этом оказалась недостоверной.
Фейк
В Сети публиковались сообщения, что украинские боевики якобы оставили или сбросили на одну из приграничных дорог рюкзак с взрывчаткой. По данным авторов постов, сумку обнаружили Севском районе области.
Правда
Руководство региона информацию о рюкзаке с опасным содержимым опровергло. Сетевое издание «Брянск Today» подтвердило, что ВСУ не проникали на территорию в Брянской области.
Представители власти напомнили, что недобросовестные ресурсы публикуют недостоверные данные, чтобы увеличить число подписчиков. Также некоторые Telegram-каналы могут преследовать цель создать с помощью фейков панику среди населения, отметило издание.
Таким образом, информация о том, что на одной из приграничных дорог Брянщины нашли оставленный или сброшенный украинскими войсками рюкзак с взрывчаткой, является фейком.
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