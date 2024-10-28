Фейк: в Бердянске взорвали железнодорожный мост

В украинских СМИ и пабликах появилась информация о якобы подрыве железнодорожного моста в Бердянске. Данные оказались недостоверными.

Фейк

Украинские СМИ разгоняют данные о якобы взрыве на бердянском железнодорожном мосту недалеко от Водоканала. По их информации, диверсанты устроили повторный взрыв, когда на место происшествия прибыли экстренные службы — от этого будто бы погибли два человека.

Правда

Пресс-служба администрации Бердянска опровергла слухи о взрывах.

«По официальной информации от компетентных органов, все это очередная ложь и фантазии украинских пропагандистов. Мосты все целы, в чем легко могут убедиться сами бердянцы», — уточнили в мэрии.

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