Фейк: в Белгороде контрактники взбунтовались и отказались ехать на Украину

Около пяти тысяч белгородских контрактников якобы взбунтовались и отказались ехать в зону спецоперации. Так ли это — разобрался 360.ru.

Фейк

В Сети появилась информация о том, что в Белгородской области около пяти тысяч военных-контрактников якобы устроили бунт и отказались ехать на Украину для участия в спецоперации. Об этом писали проукраинские СМИ и интернет-паблики. Бойцы, уверяли авторы материалов, аргументировали свою позицию: «Не предусмотрено в контрактах».

Правда

На самом деле фейк про взбунтовавшихся контрактников на Белгородчине появился почти сразу после начала спецоперации. Времени у ЦИПсО придумать что-то более или менее правдоподобное не было, поэтому «специалисты» заявили о несуществующем бунте контрактников, которые якобы отказывались ехать на Украину.

Издание «Фонарь» 27 февраля 2022 года опровергало информацию, которая распространялась преимущественно в соцсетях. В пресс-службе правительства Белгородской области редакции подтвердили, что информация украинских источников не соответствует действительности. Кроме того, скрыть такой бунт было бы невозможно.

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