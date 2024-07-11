Фейк: украинские дроны долетели до Чечни

В интернете появилась информация о том, что дроны ВСУ якобы атаковали территорию Шелковского района Чечни. Эти данные не соответствуют действительности и являются фейковыми.

Фейк

В Telegram-каналах начали распространять информацию о том, что украинские дроны якобы атаковали ряд объектов в Чечне. В доказательство своих слов авторы публикаций размещают видео, на котором слышен звук летящего беспилотника. Вскоре после этого дрон взрывается.

Правда

На самом деле информация об ударе беспилотников ВСУ по территории Шелковского района Чечни не соответствуют действительности. Телерадиокомпания «Грозный» сообщила, что происшествие на видео не имеет отношения к Чеченской Республике. Это подтвердили журналистам в МВД по региону. Также телерадиокомпания призвала пользователей не распространять недостоверные данные и доверять только официальной информации.

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