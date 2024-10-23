Фейк: угроза ядерной безопасности возникла на Запорожской АЭС

На Запорожской атомной электростанции якобы из-за обстрелов ВС России отключилась одна из высоковольтных линий, что создало угрозу ядерной безопасности. Информацию об этом распространило украинское Минэнерго.

Фейк

Сообщения об отключении одной из двух высоковольтных линий на ЗАЭС начали публиковать в проукраинских Telegram-каналах. В публикациях отмечали, что отключенная линия отвечает за внешнее снабжение станции. В Минэнерго Украины сочли, что произошедшее создало угрозу ядерной безопасности.

Правда

В действительности высоковольтная линия энергоснабжения 330 киловольт «Ферросплавная-1» отключилась действием автоматики, причины выясняют специалисты. Это одна из двух линий станции. При этом собственные нужды АЭС запитаны от линии 750 киловольт «Днепровская».

«Нарушений пределов и условий безопасности на данный момент не зафиксировано. Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений», — отметили в пресс-службе ЗАЭС.

В администрации станции подчеркнули, что в настоящее время все блоки Запорожской АЭС остановлены и находятся в состоянии «холодный останов». Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.

Таким образом, информация о том, что на Запорожской АЭС из-за обстрелов ВС России отключилась одна из двух высоковольтных линий и создана угроза ядерной безопасности, недостоверна. Отключение линии «Ферросплавная -1» произошло в автоматическом режиме. Питание станции обеспечивается второй линией «Днепровская». В пресс-службе ЗАЭС сообщили, что нарушений пределов и условий безопасности на данный момент не зафиксировано.

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