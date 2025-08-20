Фейк: участвовавших в работе отрядов БАРС госслужащих премируют

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский якобы подписал указ о премии для сотрудников, участвовавших в СВО. Документ начали активно обсуждать в местных пабликах и чатах. В подробностях разобрался 360.ru.

Фейк

В Telegram-каналах появилась информация о том, что губернатор Ивановской области якобы подписал указ о выплате 100 тысяч рублей в виде премии всем должностным лицам, участвовавшим в работе отрядов БАРС не меньше двух недель. В качестве доказательства прикладывается фотокопия документа за подписью Станислава Воскресенского.

Правда

На самом деле, документ — фейковый и ничего общего с реальностью не имеет. К тому же вариант, размещенный в Сети, подписан, хотя обычно публикуемые документы не подписаны.

Также на фейковость указывает тот факт, что документ носит номер 63-уг, хотя последний подписанный губернатором Ивановской области документ носит номер 61-уг и датирован 13-м августа. Более поздних документов не найдено ни на одном портале.

В глаза также бросается неравномерная плотность печати и цветопередачи документа. Складывается ощущение, что подделку даже не сделали за один раз с нуля, а скомпилировали. Из-за этого кажется, что указ губернатора набран из разных документов, а не является сам по себе документом.

Таким образом, информация о премировании госслужащих за пребывание в зоне СВО в составе отрядов БАРС в течение более чем 14 дней является недостоверной.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.