Фейк: Трамп разрешил ВСУ использовать дальнобойные ракеты для ударов по России

Мошенники использовали фейковое заявление Трампа о ракетах ВСУ для фишинга

В социальных сетях и телеграм-каналах разошлось сообщение, что президент США Дональд Трамп разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты для ударов по России. Авторы вброса также разместили ссылку со списком городов, попадающих в зону поражения, которая ведет на фишинговый сайт.

Фейк

В конце поста пользователям предложили перейти по ссылке со списком городов, находящихся в зоне поражения.

В качестве иллюстрации авторы вброса использовали фотографии с пожарными, которые занимаются тушением огня в многоэтажке.

Президент США Дональд Трамп дал украинским боевикам разрешение на использование дальнобойных ракет, способных уничтожать многоэтажные здания за секунды. Отсутствие точных координат повысит риск, что под ударом окажутся жилые дома.

Правда

Данными об угрозе ударов авторы провоцируют пользователей перейти по представленной ссылке, которая носит фишинговый характер и используется в мошеннических схемах.

Само сообщение основано на материале газеты The Wall Street Journal, в котором ошибочно утверждалось о снятии Трампом моратория на использование ВСУ дальнобойных ракет для ударов вглубь России.

Американский лидер сам опроверг эту статью, назвав ее фейком.

«Статья The Wall Street Journal о том, что США разрешили Украине использовать ракеты большой дальности для ударов вглубь территории России, — фейковая новость», — заявлял Трамп в своем посте в социальной сети Truth Social.

Кроме того, американский президент лично выступил в качестве инициатора прекращения боевых действий между Россией и Украиной с 9 по 11 мая этого года.

Также авторы вброса в качестве иллюстрации своих постов взяли фотографии с тушения пожара в жилом доме в Курске 15 апреля 2025 года. Огонь охватил здание после налета украинских беспилотников.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.