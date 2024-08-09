Фейк: Суджа вошла в состав Украины

В Сети расходятся публикации, будто Сумы «присоединили» к себе Суджу. Согласно распространяемой фейковой информации, теперь город Курской области якобы принадлежит Украине.

Фейк

В Сети появились посты и сообщения о том, что решением райсовета Сумского района Сумской области Украины город Суджа и Суджанский район Курской области, находящиеся в России, якобы входят в состав Украины. В качестве доказательства прилагается фото неподписанного документа.

Еще одно «решение» — проведение референдума и выборов в органы местного самоуправления, а также назначение ответственного лица за избирательные процессы.

Правда

На самом деле документ фейковый. Сам Сумской райсовет поспешил откреститься от подобных слухов и опубликовал новость на своем сайте о том, что не рассматривает на заседаниях возможности включения в состав района российских приграничных территорий. В самом районном законодательном органе признали, что вопрос присоединения земель находится не в их компетенции.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.