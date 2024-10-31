Фейк: северокореец попал в плен ВСУ под Селидовом

Информация о взятии северокорейца в плен ВСУ под Селидовом оказалась фейком

В плен Вооруженных сил Украины под Селидовом якобы попал северокореец. 360.ru проверил эту информацию.

Фейк

В украинских Telegram-каналах появились посты о том, что якобы ВСУ взяли в плен под Селидовом военнослужащего северокорейской армии, воевавшего в рядах ВС России.

Доказательством служит фото военного билета на имя Ли Джон Дже, «командира взвода войсковой части № 0255B». Судя по скану, документ выдал начальник Новосибирского высшего военного командного училища 9 сентября 2024 года.

Правда

На самом деле, новость — фейк. Авторы первого поста допустили ошибки в фальшивом документе. В графе, где Ли Джон Дже назначен командиром взвода, прописано только число, а месяц и год отсутствуют.

Самое главное — фото и сама личность, которую пытаются выдать за северокорейского солдата. Авторы подделки взяли имя и образ реально существующего южнокорейского актера Ли Джон-дже, сыгравшего главную роль в нашумевшем сериале «Игра в кальмара».

На сайте Кино-театр.ру в биографии актера опубликовано то самое фото, которое использовали для военного билета. Другие фотографии артиста в темном свитере с голубым воротником можно увидеть на корейских сайтах. Последний снимок датируется августом 2016 года — для фейкового военного билета взяли фото минимум восьмилетней давности.

Таким образом, информация о взятии в плен ВСУ северокорейского солдата под Селидово оказалась недостоверной.

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