Фейк: Сальдо заявил о нехватке продуктов в Херсонской области из-за экспорта в Курск

В Сети появился ролик, в котором губернатор Херсонской области Владимир Сальдо якобы заявляет о нехватке продовольствия в регионе. Будто то бы гуманитарную помощь оказывают только Курской области.

Фейк

В Сети появился видеоролик якобы с обращением главы Херсонской области Владимира Сальдо к жителям региона. В нем он просит не жаловаться на нехватку продовольствия, объясняя это тем, что Курской области продукты сейчас нужнее.

Правда

На самом деле ролик фейковый. Голос Сальдо обработан специальной программой для монтажа видео, также смонтирована мимика верхней части лица губернатора и задний план. Авторы дипфейкового ролика использовали интервью Владимира Сальдо РИА «Новости» на полях Восточного экономического форума. Это можно понять по надписям на экране.

Таким образом, информация о том, что в Херсонской области сложился дефицит продовольствия из-за того, что все отправляется в Курскую область, не соответствует действительности. Новые регионы России, в том числе Херсонская область, регулярно получают помощь от Минпромторга.

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