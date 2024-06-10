Фейк: с 10 по 12 июня по Крыму нанесут массированный ракетный удар

Информация об угрозе ракетных ударов по Крыму с 10 по 12 июня оказалась фейком

В Сети появилось предупреждение о том, что украинские боевики устроят массированный обстрел территории Крыма с 10 по 12 июня. Эту информацию проверил 360.ru.

Фейк

Сообщение опубликовал Telegram-канал «ГУ МЧС России по Республике Крым». Его авторы написали, что с 10 по 12 июня якобы фиксируется угроза массированных ракетных ударов со стороны ВСУ.

Правда

Фейковым является даже сам канал, который распространял информацию о возможных обстрелах. Его создали 29 апреля, на момент выпуска сообщения у него было всего 25 подписчиков, а адрес намеренно сделали похожим на адрес официального канала крымского управления МЧС.

Оригинальный ресурс создали 8 ноября 2022 года, у него 2339 подписчиков. Контент фейкового канала практически один в один копирует данные из оригинального, отличается только время публикаций. Например, 10 июня официальный ресурс опубликовал пост в 10:21, а фейковый — в 10:25.

В фейковом ресурсе в некоторых сообщениях нарушается форматирование, выглядит так, будто сообщение просто скопировали и вставили.

Оригинальный канал 9 июня пожелал крымчанам доброго утра. В «скопированном» ресурсе такого сообщения нет — видимо, злоумышленники проспали и не успели вовремя опубликовать запись.

Объявление о ракетной опасности недоброжелатели разместили в фейковом Telegram-канале, чтобы запугать население полуострова. Для получения достоверной информации пользователям следует обращать внимание на адрес канала, дату создания и количество подписчиков.

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков назвал эту информацию об угрозе вражеским вбросом и заключил, что украинские ЦИПсО хотели запугать граждан и испортить им День России. Крючков напомнил, что остров защищают средства ПВО, и рекомендовал доверять только официальным источникам.