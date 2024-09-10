Фейк: российских курсантов привлекут к боевым действиям в зоне СВО

В Сети начали распространять сведения о том, что курсантов российских военных вузов собираются привлечь к участию в боевых действиях в зоне проведения спецоперации. Ничего общего с действительностью такие сообщения не имеют.

Фейк

Курсантов военных вузов России якобы собираются привлекать к участию в боевых действиях в зоне СВО. Об этом начали писать украинские Telegram-каналы.

Правда

В действительности речи о привлечению к боевым действиям в зоне спецоперации курсантов военных вузов не идет. Данные материалы — очередной вброс ЦИПсО. Ролик, который распространяют в пабликах, является компиляцией видеоматериалов Рязанского училища ВДВ и реальных съемок боевых действий. Кажется, что это связанный материал только потому, что сверху наложили дикторский текст.

Курсанты РВВДКУ проходят практику соответственно своему учебному плану. Ее проводят в местах постоянной дислокации соединений ВДВ, но никак не в зоне СВО.

Кроме того, учащиеся стажируются не на офицерских должностях, а на сержантских, как командиры отделений.

Дополнительно на фейковость материала указывает и то, что впервые его распространил канал движения крымских партизан «Атеш». Такой организации не существует. Это виртуальный пропагандистский проект ЦИПсО.

Таким образом, информация о том, что курсантов российских военных вузов собираются привлекать к участию в боевых действиях в зоне спецоперации, недостоверна. В действительности учащиеся РВВДКУ проходят практику в местах постоянной дислокации соединений ВДВ, а не в зоне СВО. Дополнительно на фейк указывает и источник распространения дезинформации — несуществующая организация «Атеш», на каналах которой и разместили изначально пост.

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